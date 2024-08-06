Российские корабли зашли в порт в Индии

Российские корабли «Варяг» и «Маршал Шапошников» зашли в порт Кочин в Индии

Группа кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России зашла в порт Кочин на юго-западе Индии. Об этом сообщает ТАСС.

Среди кораблей — ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» Тихоокеанского флота России.

Сообщается, что целью визита является укрепление военно-морского сотрудничества России и Индии.

Ранее учебный корабль «Смольный» ВМФ России зашел в венесуэльский порт Ла-Гуайра в 30 километрах от Каракаса. Судно было встречено в торжественной обстановке, с исполнением венесуэльских маршей. Целью плавания называется практика для 300 курсантов.