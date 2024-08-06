Российские военные уничтожили замаскированные пункты управления беспилотниками ВСУ

Минобороны: группировка «Запад» уничтожила пункты управления БПЛА и пехоту ВСУ

Мотострелки 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили замаскированные пункты управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

Также российские военные уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ). В ведомстве отметили, что расчеты 100-миллиметровых самоходных противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» установлены на базу многоцелевых легких бронированных транспортеров-тягачей (МТ-ЛБ).

В ведомстве добавили, что обнаружение противника осуществлялось военнослужащими разведывательного подразделения с помощью дронов. Операторы беспилотников обозначили артиллеристам безопасный маршрут для передвижения.

Ранее зенитчики группировки войск «Север» уничтожили разведывательный беспилотник «Лелека-100» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.