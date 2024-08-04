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06:19, 4 августа 2024Бывший СССР

Российские зенитчики уничтожили разведывательный беспилотник ВСУ

МО: группировка «Север» уничтожила дрон «Лелека-100» ВСУ в Харьковской области

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Зенитчики группировки войск «Север» уничтожили разведывательный беспилотник «Лелека-100» Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что расчет обнаружил украинский дрон при помощи радиолокационной станции кругового обзора в ходе боевого дежурства по прикрытию подразделений, выполняющих боевые задачи. В МО добавили, что российские военные в составе расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» эффективно борются с авиацией, разведывательными беспилотными аппаратами, баллистическими ракетами и ударными дронами противника.

Также сообщалось, что расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили склад боеприпасов ВСУ в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

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      Марина Совина
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