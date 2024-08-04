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05:47, 4 августа 2024Бывший СССР

Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчеты РСЗО Град группировки войск Запад уничтожили склад боеприпасов ВСУ
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / News.ru / Global Look Press

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об успехе российских артиллеристов сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

Ранее российские военнослужащие заняли почти половину района высотных домов в городе Волчанске Харьковской области.

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      Евгений Силаев
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