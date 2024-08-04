Российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчеты РСЗО Град группировки войск Запад уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» группировки войск «Запад» уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об успехе российских артиллеристов сообщило Министерство обороны РФ, передает РИА Новости.

«Расчеты реактивных систем залпового огня "Град" танковой дивизии 1-й гвардейской танковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили склады боеприпасов, скопление живой силы и боевую технику ВСУ в зоне проведения специальной военной операции», — рассказали в оборонном ведомстве.

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