Армия России заняла почти половину района высоток в Волчанске

Алаудинов: войска РФ заняли почти половину района высоток в Волчанске

Российские военнослужащие заняли почти половину района высотных домов в городе Волчанске Харьковской области. Об этом сообщил РИА Новости командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

При этом большая часть центра города остается под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ), за нее ведутся бои, подчеркнул он.

Говоря о ситуации на линии соприкосновения в Харьковской области в целом, Алаудинов заявил, что на некоторых участках противника удалось отодвинуть от границы.

3 августа Алаудинов рассказал о засаде, которую бойцы «Ахмата» устроили бойцам ВСУ. Засаду организовали прибывшей на ротацию группе противника. В результате украинские бойцы были выбиты с занимаемого участка.