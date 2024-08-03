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17:06, 3 августа 2024Бывший СССР

Бойцы ВСУ попали в засаду спецназа «Ахмат»

Генерал-майор Алаудинов: ВСУ попали в засаду «Ахмата» на харьковском направлении

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в засаду спецназа «Ахмат» на харьковском направлении. Об этом заявил командир спецназа генерал-майор Апти Алаудинов, его слова приводит РИА Новости.

По словам Алаудинова, в операции участвовала группа спецназа командира Аида, бой произошел в районе города Волчанска.

«Группа сделала засаду ротационной группе [ВСУ], уничтожив ее. Еще на одном участке эта же группа зашла на участок, где находился противник, полностью выбив его с этого участка», — сообщил офицер, отметив, что группе Аида удалось продвинуться вглубь территории ВСУ на два километра.

Ранее Апти Алаудинов оценил безвозвратные потери ВСУ в ходе спецоперации. По его словам, они превысили 700 тысяч человек. Алаудинов назвал подобные потери со стороны ВСУ беспрецедентными.

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      Марк Леонов
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