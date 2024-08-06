Российские военные взяли в плен солдата ВСУ с помощью БПЛА

Минобороны: операторы БПЛА довели до своих позиций сдавшегося в плен бойца ВСУ

Российские военные взяли в плен украинского солдата в районе населенного пункта Вербовое и проводили его до своих позиций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве рассказали, что бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) обнаружили операторы БПЛА гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии. Он укрывался в блиндаже одного из опорных пунктов от артиллерии и ударных беспилотников.

«После сброса в блиндаж боеприпаса солдат ВСУ получил легкую контузию (...) и принял решение сложить оружие, выйдя с поднятыми вверх руками», — заявили в Минобороны. После этого его направили в сторону передовых позиций крымских десантников.

Ранее в Минобороны рассказали об уничтожении замаскированных пунктов управления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне спецоперации. Кроме того, российские войска уничтожили пехоту ВСУ.