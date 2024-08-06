Российские войска за сутки уничтожили два украинских истребителя

Минобороны России отчиталось об уничтожении двух украинских МиГ-29

Российские войска за сутки уничтожили два истребителя МиГ-29 Воздушных сил Украины. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены два МиГ-29 Воздушных сил Украины», — говорится в сообщении.

Помимо того, ВС России уничтожили радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18 и нанесли поражения складам, где находились вооружения и боеприпасы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее замглавы Главного военно-политического управления (ГВПУ) Минобороны России генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что специальная военная операция (СВО) закончится в 2024 году победой России. Он отметил, что ответ на этот вопрос — однозначный.