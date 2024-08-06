Российский регион попал под артиллерийский обстрел со стороны Украины

Село Пороз в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел ВСУ

Село Пороз в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. Как уточнил Гладков, под удар попали два социальных объекта. Какие именно, не уточняется. В одном из зданий осколками посекло кровлю и фасад, а во втором начался пожар — в результате полностью разрушена крыша, выбиты окна и повреждены стены.

Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений: пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады, надворные постройки и заборы.

Ранее в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа в регионе украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю с водителем в салоне, его не удалось спасти.