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13:43, 6 августа 2024Россия

Российский регион попал под артиллерийский обстрел со стороны Украины

Село Пороз в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Село Пороз в Белгородской области попало под артиллерийский обстрел со стороны Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По предварительным данным, никто не пострадал. Как уточнил Гладков, под удар попали два социальных объекта. Какие именно, не уточняется. В одном из зданий осколками посекло кровлю и фасад, а во втором начался пожар — в результате полностью разрушена крыша, выбиты окна и повреждены стены.

Кроме того, повреждения получили пять частных домовладений: пробиты кровли, выбиты окна, посечены фасады, надворные постройки и заборы.

Ранее в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа в регионе украинский дрон ударил по движущемуся автомобилю с водителем в салоне, его не удалось спасти.

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      Елена Торубарова
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