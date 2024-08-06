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09:40, 6 августа 2024Россия

Еще в одном российском регионе украинский дрон ударил по автомобилю с водителем в салоне

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с водителем в салоне

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с водителем в салоне. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в момент атаки автомобиль ехал в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина получил ранение, спасти его не удалось.

Ранее еще в одном российском регионе — Курской области — украинский коптер атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу.

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      Елена Торубарова
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