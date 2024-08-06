Еще в одном российском регионе украинский дрон ударил по автомобилю с водителем в салоне

В Белгородской области дрон ВСУ ударил по автомобилю с водителем в салоне

В Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю с водителем в салоне. Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По данным губернатора, в момент атаки автомобиль ехал в районе села Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа. Мужчина получил ранение, спасти его не удалось.

Ранее еще в одном российском регионе — Курской области — украинский коптер атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу.