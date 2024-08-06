Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо заявил, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские бойцы планировали высадиться с моря. Согласно предварительной информации, ВСУ задействовали 2 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, войска Украины применяли ударные и разведывательные беспилотники.

Российские военнослужащие следили за действиями ВСУ с момента выхода катеров из Очакова. «При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — проинформировал Сальдо. В результате были уничтожены три лодки с экипажами, остальные плавсредства также затонули, подчеркнул губернатор Херсонской области.

Он отметил, что в 2024 году это вторая попытка ВСУ совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, Украина рассчитывала на медийный эффект, но попытка закончилась провалом.