Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Он уточнил, что украинские бойцы планировали высадиться с моря. Согласно предварительной информации, ВСУ задействовали 2 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, войска Украины применяли ударные и разведывательные беспилотники.
Российские военнослужащие следили за действиями ВСУ с момента выхода катеров из Очакова. «При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — проинформировал Сальдо. В результате были уничтожены три лодки с экипажами, остальные плавсредства также затонули, подчеркнул губернатор Херсонской области.
Он отметил, что в 2024 году это вторая попытка ВСУ совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, Украина рассчитывала на медийный эффект, но попытка закончилась провалом.