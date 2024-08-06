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13:27, 6 августа 2024Бывший СССР

Сальдо рассказал о попытке ВСУ высадиться на Тендровской косе

Сальдо заявил, что ВСУ пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались высадиться на Тендровской косе на 12 катерах. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в Telegram-канале.

Он уточнил, что украинские бойцы планировали высадиться с моря. Согласно предварительной информации, ВСУ задействовали 2 быстроходных катеров, из них восемь с диверсантами и четыре огневой поддержки. Кроме того, войска Украины применяли ударные и разведывательные беспилотники.

Российские военнослужащие следили за действиями ВСУ с момента выхода катеров из Очакова. «При подходе лодок к Тендровской косе российские морские пехотинцы при поддержке других подразделений открыли огонь из всех видов оружия», — проинформировал Сальдо. В результате были уничтожены три лодки с экипажами, остальные плавсредства также затонули, подчеркнул губернатор Херсонской области.

Он отметил, что в 2024 году это вторая попытка ВСУ совершить провокацию на Тендровской косе. По его словам, Украина рассчитывала на медийный эффект, но попытка закончилась провалом.

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      Кристина Есикова
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