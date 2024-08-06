WarGonzo: российские войска отбили десант ВСУ на Тендровской косе

Вооруженные силы (ВС) России отбили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации канала, попытка высадки десанта связана с пиар-акцией ВСУ.

Ранее Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым. По его словам, как только десантники ВСУ скопились в одном месте, в них попал снаряд.

До этого подполье помогло Российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника, а аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.