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11:07, 6 августа 2024Бывший СССР

Российские войска отбили десант ВСУ на Тендровской косе

WarGonzo: российские войска отбили десант ВСУ на Тендровской косе

Фото: Ivan Antypenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России отбили десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Тендровской косе. Об этом сообщает Telegram-канал WarGonzo.

По информации канала, попытка высадки десанта связана с пиар-акцией ВСУ.

Ранее Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым. По его словам, как только десантники ВСУ скопились в одном месте, в них попал снаряд.

До этого подполье помогло Российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном. По словам координатора николаевского подполья Сергея Лебедева, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника, а аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.

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      Илья Таксюр
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