Лебедев: подполье помогло ВС РФ уничтожить колонну ВСУ возле Кизомыса

Данные, предоставленные агентурой, позволили российской армии (ВС РФ) обнаружить и уничтожить возле населенного пункта Кизомыс Херсонской области колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PZH 2000. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал Лебедев.

По его словам, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника. В свою очередь, аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.

Ранее стало известно, что армия России нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что после удара от объекта пошел едкий желтый дым, что может говорить о поражении склада взрывчатых веществ.