Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:31, 14 июня 2024Бывший СССР

Подполье помогло российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном

Лебедев: подполье помогло ВС РФ уничтожить колонну ВСУ возле Кизомыса

Фото: Ministry of defence of Ukraine / Reuters

Данные, предоставленные агентурой, позволили российской армии (ВС РФ) обнаружить и уничтожить возле населенного пункта Кизомыс Херсонской области колонну Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе немецкую самоходную артиллерийскую установку (САУ) PZH 2000. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в беседе с РИА Новости.

«Недавно агентом подполья была замечена колонна, двигающаяся на позиции недалеко от населенного пункта Кизомыс в Херсонской области. Данные были переданы в нужные руки», — рассказал Лебедев.

По его словам, российские военные открыли артиллерийский огонь по колонне противника. В свою очередь, аэроразведка позволила вычислить и поразить немецкую САУ.

Ранее стало известно, что армия России нанесла одиночный ракетный удар по Николаеву. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что после удара от объекта пошел едкий желтый дым, что может говорить о поражении склада взрывчатых веществ.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Coca-Cola снова регистрирует свои товарные знаки в России. Вернется ли американская газировка на рынок?

      В Москве выпало более месячной нормы осадков за день

      В российском регионе школьный автобус с детьми попал в ДТП

      «Дом дракона» продлили на третий сезон

      Девушка услышала странные звуки за дверью и обнаружила необычное зрелище

      Россияне бросились скупать один вид запчастей для машин

      Заведено дело после избиения 15-летней россиянки группой подростков

      Минздрав предложил считать онкологию профзаболеванием

      Учительницу средней школы обвинили в изнасиловании 14-летнего ученика

      Подполье помогло российской армии уничтожить колонну ВСУ под Херсоном

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента бизнеса деактивирована.
      Добро пожаловать в мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше