Подполье сообщило о ракетном ударе ВС России по Николаеву

Лебедев: ВС России нанесли по Николаеву одиночный ракетный удар

ВС России нанесли по Николаеву одиночный ракетный удар. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

Он добавил, что после удара от объекта пошел едкий желтый дым, что может говорить о поражении склада взрывчатых веществ: «Желтый дым — это уже говорит о многом. Жду дополнительных сведений о прилете».

По его словам, это место со всех сторон защищено блокпостами Вооруженных сил Украины (ВСУ), а доступ для гражданских воспрещен. Удар был одиночным, повторных детонаций не было.

О взрыве в Николаеве сообщало украинское издание «Общественное». «В Николаеве был слышен звук взрыва, сообщают корреспонденты Общественного», — было указано в сообщении издания.