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03:58, 18 июля 2024Бывший СССР

Российский военный оценил контратаки ВСУ под Харьковым

Боец Еж: ВСУ не могут сосредоточить крупные силы под Харьковом

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) контратакуют под Харьковом, но не могут сосредоточить там крупные соединения, заявил РИА Новости российский военный с позывным Еж.

«Из всех контратак, что я наблюдал — контратаковали группы по 12, максимум 15 человек, приезжающие на легкой бронетехнике типа ББМ "Козак", БТР М113, которые даже близко не подходили к нашим позициям, уничтожались вдалеке. Крайний раз я наблюдал выгрузку десанта. Как только он скопился, по нему прилетел снаряд», — рассказал он.

Военный объяснил, что ВСУ не могут сконцентрировать крупные силы, потому что их технику выявляют на подступах, после чего Вооруженные силы РФ наносят удары по ней. «Пункты временной дислокации сразу же выявляются, какие-либо движения мы пресекаем и пытаемся максимально отодвинуть или не дать ему что-либо сделать», — заключил Еж.

Ранее этот же военный заявил, что ВСУ используют под Харьковом в основном технику, переданную Киеву НАТО, а также произведенную собственным военно-промышленным комплексом. Он также рассказал, что ВСУ берегут от дронов гаубицы М777 производства США. Вместо этого Киев применяет орудия предыдущего поколения.

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      Сергей Грехов
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