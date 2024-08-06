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12:49, 6 августа 2024Россия

Шойгу заявил о сотне тысяч потерянных ВСУ бойцов менее чем за два месяца

Секретарь СБ Шойгу: Украина с середины июня потеряла более 115 тысяч военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с середины июня потеряли более сотни тысяч военных. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, его слова приводит ТАСС.

По словам Шойгу, менее чем за два месяца ВСУ потеряли более 115 тысяч бойцов, и этого бы не произошло, если бы Киев пошел навстречу предложениям Москвы. Также он добавил, что под контроль России перешла территория площадью 420 квадратных километров.

«Это могло быть остановлено, если бы были выполнены те требования, которые изложил наш президент. Поэтому наша позиция ясна, понятна — войска движутся вперед», — приводит агентство слова секретаря Совбеза.

Он добавил, что в то время, как Украина гадает, кто займет пост президента США, Россия продолжает выполнять задачи спецоперации.

Ранее замглавы Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что СВО на Украине закончится в 2024 году победой России. Алаудинов отметил, что ответ на этот вопрос — однозначный.

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      Марк Леонов
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