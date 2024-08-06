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14:08, 6 августа 2024Мир

Шойгу заявил о планах Запада добиться паузы в конфликте на Украине

Шойгу: Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине

Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

Запад добивается паузы в боевых действиях на Украине, однако Россия не доверяет подобным действиям, так как Киев их использует для перегруппировки. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Запад, а в последнее время и его украинские слуги пытаются любой ценой добиться паузы в боевых действиях, чтобы дать киевской хунте возможность перегруппироваться», — рассказал он.

Шойгу также подчеркнул, что сейчас нет оснований доверять странам Запада и их текущим инициативам.

Ранее Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) с середины июня потеряли более сотни тысяч военных. По его словам, менее чем за два месяца Киев потерял более 115 тысяч бойцов, и этого бы не произошло, если бы Киев пошел навстречу предложениям Москвы. Также он добавил, что под контроль России перешла территория площадью 420 квадратных километров.

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      Максим Габриелян
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