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19:51, 6 августа 2024Из жизни

Сотрудника дома с привидениями уволили из-за жалоб призрака

В США хозяйка дома с привидениями уволила сотрудника из-за жалобы призрака

Кадр: фильм «Заклятие»

В американском штате Род-Айленд из-за жалоб призрака уволили сотрудника знаменитого дома с привидениями. Об этом сообщает WPRI.

Брайан Дансеро работал в доме, фигурировавшем в фильме ужасов «Заклятие». Он утверждает, что однажды его вызвала работодательница — медиум Жаклин Нуньес. Она заявила, что общалась с призраком прежнего владельца дома, который жил в XIX веке. По ее словам, тот якобы видел, как Дансеро украл около трех тысяч долларов (около 250 тысяч рублей).

Хотя Дансеро отрицал кражу, Нуньес предпочла его уволить. Когда к ней обратился журналист WPRI, она подтвердила и увольнение, и его причину — донесения призрака, увидевшего преступление.

Не играет никакой роли, верите вы в сверхъестественное или нет. Я, как и все остальные, имею право испытывать вещи, которые привносят в нашу жизнь смысл и понимание. И в том числе информируют нас о нечестивых деятелях и действиях

Жаклин Нуньесвладелец дома с привидениями
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      Олег Парамонов
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