Создатель «Дома Дракона» раскрыл количество сезонов в шоу

Шоураннер сериала «Дом Дракона» Райан Кондал раскрыл количество сезонов в проекте. Его слова приводит Variety.
Создатель популярного проекта заявил, что четвертый сезон станет финальным. По его словам, за это время шоураннеры смогут подвести историю к логическому завершению.
На данный момент вышло два сезона «Дома Дракона». Сейчас идет работа над сценарием третьего сезона, отметил Кондал. Он будет отправлен в производство примерно в начале 2025 года. Третий сезон шоу начнется с масштабного сражения из вселенной книг писателя Джорджа Р. Р. Мартина — битвы при Глотке.
«Дом Дракона» — приквел популярного сериала «Игра престолов». В основе сюжета лежат отдельные главы книги Джорджа Р. Р. Мартина «Пламя и кровь», повествующие об упадке королевской династии Таргариенов.
Второй сезон сериала вышел 16 июня 2024 года. Зрителям обещали показать гражданскую войну на Вестеросе, известную как «Пляска Драконов». До этого Кондал отметил, что новый сезон будет гораздо динамичнее.