Стало известно о кровопролитных попытках ВСУ выбраться из Нью-Йорка

ТАСС: ВСУ пытаются выйти из окружения в Нью-Йорке, они несут большие потери

Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут большие потери при попытке выйти из окружения на востоке села Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой народной республике (ДНР). О кровопролитных попытках выбраться из села стало известно ТАСС.

«На востоке Нью-Йорка противник в окружении, пытается в панике выводить оттуда свои войска. Попадают под шквальный огонь и гибнут. В больших количествах», — сказал собеседник агентства.

Ранее в августе депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что украинская армия не готова к обороне Нью-Йорка.