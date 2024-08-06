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09:40, 6 августа 2024Мир

Стало известно о переброске войск США из-за возможного удара Ирана по Израилю

Al Mayadeen: США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю, передает Al Mayadeen.

На контрольно-пропускном пункте Арар было замечено несколько военных конвоев США. Это, вероятно, является подготовкой к возможному иранскому удару, подчеркивает телеканал.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пригрозил Израилю жестким ответом на ликвидацию Хании.

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Он выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон «автоматически движется к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке.

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      Виктория Кондратьева
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