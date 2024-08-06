Стало известно о переброске войск США из-за возможного удара Ирана по Израилю

Al Mayadeen: США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией

США перебрасывают войска между Ираком и Саудовской Аравией в связи с ожидаемым ударом Ирана по Израилю, передает Al Mayadeen.

На контрольно-пропускном пункте Арар было замечено несколько военных конвоев США. Это, вероятно, является подготовкой к возможному иранскому удару, подчеркивает телеканал.

Исполняющий обязанности главы МИД Ирана Али Багери Кани пригрозил Израилю жестким ответом на ликвидацию Хании.

Американский офицер в отставке Дэниел Дэвис заявил, что США не должны вмешиваться в конфликт Израиля и Ирана. Он выразил обеспокоенность тем, что Вашингтон «автоматически движется к очередному военному конфликту» на Ближнем Востоке.