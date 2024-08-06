69-я параллель
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16:30, 6 августа 202469-я параллель

Стало известно о сложностях при эвакуации Федора Конюхова со льдины у Северного полюса

Капитан атомохода Сасов о Конюхове: главной задачей было снять его со льдины

Фото: Илья Тимин / РИА Новости

Одной из главных сложностей возвращения путешественника Федора Конюхова из одиночного дрейфа была задача по его эвакуации со льдины. Об этом стало известно со слов Руслана Сасова, капитана атомохода «50 лет Победы», на котором полярник накануне вернулся в Мурманскую область, его заявление приводит ТАСС.

По словам Сасова, операция осложнялась тем, что в месте, где находился лагерь Конюхова, был сильный ветер и кругом уже была вода — льдина путешественника почти оторвалась от массива. «Самая главная задача была — это его снять со льдины, когда мы уже подходили к лагерю, льдина уже, можно было сказать, отдельно плавала. Вокруг вода, сильный ветер, 17-18 метров в секунду», — рассказал капитан атомохода.

По его словам, у экипажа атомохода было мало времени, чтобы эвакуировать путешественника, поэтому для работ пришлось привлекать туристов, которые вызвались помочь собрать базировавшуюся у Северного полюса станцию Конюхова.

Ранее сообщалось, что Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса.

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