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23:04, 30 июля 2024Путешествия

Федор Конюхов установил новый мировой рекорд

Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса
Федор Конюхов

Федор Конюхов. Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.

Путешественник провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время льдина преодолела расстояние в 239 километров. Это также является мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало также россиянину.

В настоящее время Конюхов находится на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

В распоряжении Конюхова на льдине было три палатки, в одной из которых он жил, в другой — хранил оборудование и пищу, третья была отведена под часовню.

Кроме того, во время экспедиции на Северный полюс Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на мотопараплане.

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      Марина Совина
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