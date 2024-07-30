Конюхов установил рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса

Российский путешественник Федор Конюхов установил новый мировой рекорд по одиночному пребыванию на льдине у Северного полюса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Международного центра путешествий Конюхова.

Путешественник провел в одиночестве на льдине 20 дней 22 часа и 45 минут. За это время льдина преодолела расстояние в 239 километров. Это также является мировым рекордом. Предыдущее достижение принадлежало также россиянину.

В настоящее время Конюхов находится на борту атомного ледокола «50 лет Победы».

В распоряжении Конюхова на льдине было три палатки, в одной из которых он жил, в другой — хранил оборудование и пищу, третья была отведена под часовню.

Кроме того, во время экспедиции на Северный полюс Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на мотопараплане.