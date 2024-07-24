Федор Конюхов побил собственный рекорд одиночного дрейфа на полярной станции

Российский путешественник Федор Конюхов поставил новый рекорд одиночного дрейфа на полярной станции, побив старое собственное достижение. О новом рекорде исследователя сообщается в его Telegram-канале.

Как сообщили представители путешественника, в предыдущий раз Конюхов дрейфовал в одиночестве более 249 часов, или 10 дней. Новое достижение полярника — 14 дней одиночного дрейфа. В канале Конюхова также сообщается, что дрейф, в ходе которого путешественник проводит запись сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана, продолжается.

Известно, что в распоряжении Конюхова на льдине есть три палатки, в одной из которых он живет, в другой — хранит оборудование и пищу, третью же отвели под часовню.

Ранее сообщалось, что во время экспедиции на Северный полюс Федор Конюхов совершил первый в истории арктический перелет на мотопараплане.