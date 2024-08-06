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13:14, 6 августа 2024Бывший СССР

Российская армия сожгла двигавшиеся к Курской области бронемашины ВСУ

Военкор Котенок: ВС России сожгли бронемашины ВСУ, двигавшиеся к Курской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России сожгли бронемашины Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшихся прорваться к Курской области. Об этом пишет военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

По его словам, ВСУ пытаются действовать малыми группами в Суджанском районе Курской области в направлении Гончаровки и Куриловки. Он добавил, что силы для нападения на территорию России скрытно рассредоточены в посадках Шосткинского района Сумской области. Выявленные места дислокации украинских военных в течение суток подвергаются ударам ВС России.

Ранее глава Курской области Алексей Смирнов опроверг информацию о прорыве ВСУ на территорию России. Он добавил, что в ближайшие часы может быть много информационных вбросов, и призвал жителей не поддаваться на действия провокаторов.

До этого Запад разрешил ВСУ бить американскими ракетами по Белгороду. При этом стрелять вглубь России не было разрешено.

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      Илья Таксюр
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