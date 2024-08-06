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01:53, 6 августа 2024Мир

Страны G7 призвали к деэскалации на Ближнем Востоке

Главы МИД G7 призвали не допустить эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Iranian Army Office / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главы МИД стран Группы семи (G7) призвали не допустить эскалации на Ближнем Востоке. Об этом указано в совместном заявлении глав МИД стран G7, передает ТАСС.

По словам министров, они выражают глубокую озабоченность из-за перспективы роста напряженности в регионе, поскольку это приведет к еще более широкому конфликту. Отмечается, что от эскалации на Ближнем Востоке не выиграет «ни одна страна или народ».

«Мы вновь призываем все вовлеченные стороны воздержаться от увековечения нынешнего разрушительного цикла ответного насилия и конструктивно взаимодействовать в целях деэскалации», — указано в заявлении G7.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что, по мнению американских властей, эскалация конфликта на Ближнем Востоке не выгодна Ирану. Он добавил, что США хотят предотвратить нападение на Израиль со стороны Тегерана.

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      Артём Верейкин
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