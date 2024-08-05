Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:20, 5 августа 2024Мир

США рассказали о переданном Ирану сообщении об эскалации на Ближнем Востоке

Госдеп: эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана

Фото: Kenny Eliason / Unsplash

Соединенные Штаты Америки убеждены, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«В своих контактах мы призывали страны передать Ирану сообщение и ясно дать понять, что эскалация конфликта и новая атака на Израиль не в их интересах», — рассказал он.

Миллер подчеркнул, что Штаты пытаются предотвратить нападение со стороны Тегерана.

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль могут значительно пострадать американо-иранские связи.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Три человека погибли при взрыве на российском оборонном заводе

      Германия включит ремонт дорог в военные расходы из-за требования НАТО

      Байден уличил Нетаньяху во лжи о заложниках

      «Спартак» разгромил «Крылья Советов» в матче РПЛ

      Россия опровергла причастность к протестам в Нигерии

      Россиян призвали покинуть объятую протестами Бангладеш

      В Иране назвали одним из приоритетов укрепление отношений с Россией

      В Москве проходит конкурс чая. Как выбрать фирменный напиток столицы?

      Военкор после арестов в «Патриоте» вспомнил о поборах на строительство Главного храма ВС

      Жена Канье Уэста пришла на вечеринку в обнажающем грудь наряде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше