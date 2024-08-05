США рассказали о переданном Ирану сообщении об эскалации на Ближнем Востоке

Госдеп: эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана

Соединенные Штаты Америки убеждены, что эскалация на Ближнем Востоке не в интересах Ирана. Об этом сообщил официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер. Трансляция брифинга велась на YouTube-канале ведомства.

«В своих контактах мы призывали страны передать Ирану сообщение и ясно дать понять, что эскалация конфликта и новая атака на Израиль не в их интересах», — рассказал он.

Миллер подчеркнул, что Штаты пытаются предотвратить нападение со стороны Тегерана.

Ранее Иран через Венгрию предупредил Израиль о своих планах атаковать. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в свою очередь, заявил, что в случае атаки Ирана на Израиль могут значительно пострадать американо-иранские связи.