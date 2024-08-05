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18:15, 5 августа 2024Мир

Блинкен предупредил о последствиях атаки Ирана на Израиль для США

Блинкен: связи США и Ирана пострадают в случае атаки на Израиль

Фото: B. Rentsendorj / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что в случае атаки Ирана на Израиль могут значительно пострадать американо-иранские связи. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на анонимного дипломата.

«Блинкен сказал своим коллегам, что если иранская атака по Израилю будет примерно такого же масштаба, как апрельская атака, то это может перекрыть все будущие взаимодействия между Ираном и Соединенными Штатами», — утверждается в публикации.

Ранее госсекретарь допустил, что Иран и шиитская радикальная группировка «Хезболла» начнут атаку на Израиль 5 августа.

До этого газета The Jerusalem Post сообщила, что Иран совместно с «Хезболлой» намерен атаковать Израиль 12-13 августа, в священный день катастрофы еврейского народа.

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      Елизавета Мытарева
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