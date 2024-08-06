Суд в США отложил вынесение решения по иммунитету Трампа

Суд в Нью-Йорке отложил вынесение решения по иммунитету Трампа до 16 сентября

Суд Манхэттена (Нью-Йорк) постановил отложить вынесение решения по иммунитету кандидата в президенты США Дональда Трампа до 16 сентября. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

«Решение по ходатайству (защиты Трампа) будет вынесено вне календарного плана 16 сентября 2024 года, если будет все еще необходимо», — говорится в документе.

1 июля Верховный суд США постановил, что Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. В заявлении высшей судебной инстанции США отмечается, что суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.