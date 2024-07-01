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17:45, 1 июля 2024Мир

Верховный суд США принял решение об иммунитете Трампа

ВС США: Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования

Фото: Tom Brenner / Reuters

Верховный суд США постановил, что бывший американский лидер Дональд Трамп обладает частичным иммунитетом против юридического преследования. Об этом передает Reuters.

«Верховный суд США постановил, что бывшие президенты защищены от преследования за действия, которые они предпринимают в рамках своих конституционных полномочий, а не в качестве частного лица», — сообщает агентство.

В заявлении высшей судебной инстанции США отмечается, что суд отменяет вынесенное ранее решение апелляционного суда, который постановил, что у Трампа нет иммунитета от юридического преследования в деле о вмешательстве в выборы 2020 года.

13 февраля Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году.

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      Дарья Устьянцева
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