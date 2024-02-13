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01:09, 13 февраля 2024Мир

Трамп обратился в суд с просьбой об иммунитете по делу о вмешательстве в выборы

Трамп обратился в Верховный суд США с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: CNP / Globallookpress.com

Бывший президент США Дональд Трамп обратился в Верховный суд страны с просьбой рассмотреть вопрос об иммунитете по делу о вмешательстве в выборы 2020 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы суда.

В материалах отмечается, что Верховный суд должен приостановить решение окружного суда Колумбии, чтобы «не допустить беспрецедентного и неприемлемого отступления от принятых апелляционных процедур», и позволить рассмотреть заявление политика об иммунитете.

Дональд Трамп не получил президентский иммунитет. Федеральный апелляционный суд округа Колумбия 6 февраля отклонил его заявление об абсолютном иммунитете от уголовного преследования в деле о штурме Капитолия в 2021 году.

В документе суда отмечалось, что, если вмешательство Трампа в президентские выборы 2020 года будет доказано, это станет «беспрецедентным нападением на структуру правительства» США.

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      Марина Совина
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