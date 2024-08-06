Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
09:07, 6 августа 2024Наука и техника

Зафиксировано редкое явление во время выброса солнечной массы

Корональный выброс массы 2023 года нарушил магнитосферу Земли

Фото: NASA / Globallookpress.com

Ученые, работающие в рамках миссии НАСА Magnetospheric Multiscale Mission (MMS), зафиксировали редкое явление во время коронального выброса массы (CME). Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Geophysical Research Letters.

Корональные выбросы массы представляют собой выбросы плазмы, состоящие из электронов и протонов и петлей магнитного поля. Они возникают в солнечной короне и, как предполагается, связаны с солнечными вспышками и другими явлениями на Солнце. Скорость CME обычно превышает скорость распространения возмущений в намагниченной плазме, которая называется альвеновской скоростью.

Корональный выброс массы в 2023 году нарушил нормальную конфигурацию магнитосферы Земли примерно на два часа. Чтобы определить, что в действительности произошло, ученые проанализировали данные, полученные миссией НАСА Magnetospheric Multiscale Mission (MMS).

Оказалось, что скорость распространения силовых линий в намагниченной плазме коронального выброса превысила скорость солнечного ветра, которая обычно выше альвеновской скорости. Это привело к временному исчезновению головной ударной волны — области, где магнитопауза Земли и плазма, окружающая магнитосферу, встречается с солнечным ветром. Это позволило солнечной плазме напрямую взаимодействовать с магнитосферой планеты.

В результате этого аномального явления геомагнитный хвост Земли был заменен структурами, называемыми альвеновскими крыльями, которые соединяли магнитосферу Земли с недавно извергнувшимся регионом Солнца. Это соединение действовало как магистраль, транспортирующая плазму между магнитосферой и Солнцем.

Авторы работы предполагают, что такие события могут происходить не только на Земле, но и на других планетах и спутниках с сильными магнитными полями. Будущие исследования могут быть направлены на изучение полярных сияний с альвеновскими крыльями на Земле и других телах в космосе, что поможет лучше понять механизмы их формирования.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      В деле арестованного генерала Булгакова появились новые улики. Что обнаружили правоохранители?

      Женщина украла приданое дочери и сбежала с любовником

      Минобороны заявило об уничтожении 22 дронов над Россией за полтора часа

      50-летнюю Кейт Мосс вместе с дочерью сняли в купальниках на отдыхе

      Зафиксировано редкое явление во время выброса солнечной массы

      Порнозвезда рассказала о религиозном воспитании

      Пленный солдат ВСУ рассказал о подразделении из инвалидов и пенсионеров

      «Попадают под шквальный огонь и гибнут». Российская армия окружила ВСУ в Нью-Йорке. Как противник в панике несет потери?

      Тревел-блогерша побывала в США и раскрыла россиянам «горькую правду» об этой стране

      ООН заподозрила своих сотрудников в причастности к атаке на Израиль 7 октября

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше