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18:17, 6 августа 2024Экономика

Tesla отзовет более 1,6 миллиона автомобилей из-за проблем с безопасностью

Tesla отзовет в Китае более 1,6 миллиона авто из-за проблем с безопасностью

Фото: Aly Song / Reuters

Американский автопроизодитель Tesla отзовет в Китае более 1,6 миллиона машин из-за проблем с безопасностью. Об этом со ссылкой на государственное управление КНР по контролю и регулированию рынка пишет РИА Новости.

Отзыв коснется как импортированных, так и выпущенных на китайском заводе компании автомобилей, произведенных в период с 15 октября 2020 года и 17 июля 2024 года. Речь идет о 1 683 627 электромобилях Model S, Model X, Model 3 и Model Y.

В указанных транспортных средствах при разблокировке переднего багажника система может не распознать, что он не закрыт. Таким образом, отметили в регуляторе, крышка может распахнуться во время движения авто, закрыв обзор водителю, что значительно повысит риск аварии и создаст угрозу безопасности. В управлении отметили, что в рамках отзыва Tesla внесет все необходимые изменения в систему автомобилей удаленно.

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По итогам второго квартала 2024 года Tesla отчиталась о чистой прибыли в размере 1,48 миллиарда долларов, что вдвое меньше, чем годом ранее, и стало минимумом за пять лет. Падение доходов компании связано со снижением цен на автомобили ради оживления спроса и роста расходов на проекты в области искусственного интеллекта.

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