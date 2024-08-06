Тревел-блогерша побывала в США и раскрыла причины переезда россиян в эту страну

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в США и раскрыла причины переезда соотечественников в эту страну. Своим мнением она поделилась в личном блоге на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, первой причиной являются высокие зарплаты в Америке. Она отметила, что россияне приезжают в США на год-два, чтобы заработать денег и вернуться обратно на родину. Второй причиной путешественница посчитала качество жизни. Так, по ее мнению, в России люди сталкиваются с бюрократией и некачественными продуктами и считают, что на Западе все лучше.

Кроме того, граждан мотивирует уехать в чужую страну желание дать детям хорошее образование, заметила блогерша. Однако вскоре после переезда становится ясно, что проблем на чужбине ничуть не меньше.

«Во-первых, язык. Без знания английского трудно найти хорошую работу (...). Во-вторых, бюрократия. Оказалось, что американская система тоже не идеальна. (...) В-третьих, культурный шок. Жизнь в Америке отличается от привычной жизни в России. Местные традиции, манеры, даже еда — все это требует привыкания», — предупредила Ершова.

Ранее эта же тревел-блогерша рассказала, какие особенности американской культуры ей не нравятся. В частности, она раскритиковала местные продукты, заметив, что в России все гораздо вкуснее и качественнее.

