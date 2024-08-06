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21:45, 6 августа 2024Россия

Три автомобиля пострадали в российском регионе из-за атаки ВСУ

Губернатор Гладков: три автомобиля пострадали в Белгородской области
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Belgorod Region Governor / Global Look Press

Три автомобиля пострадали в Белгородской области из-за атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Один автомобиль поврежден в результате обстрела города Шебекино. У транспортного средства пробит бензобак и посечен кузов. На текущий момент иных повреждений после обстрела города не обнаружено», — написал губернатор.

Также атаке подверглись автомобили в Новой Таволжанке и Волоконском районе. Пострадавших среди мирных жителей нет.

Кроме того, в Новой Таволжанке из-за обстрела отсутствует электроснабжение. Аварийные службы приступят к работам после согласования с Министерством обороны, подчеркнул Гладков.

Ранее в Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов.

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      Евгений Силаев
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