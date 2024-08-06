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11:05, 6 августа 2024Россия

В российском городе во время сигнала опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов

Серия взрывов прозвучала в Белгороде во время сигнала ракетной опасности

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Взрывы прозвучали во время четвертой за день угрозы ракетного удара. Они были слышны с 10.20 по московскому времени с разной интенсивностью. Других подробностей об обстановке в регионе не приводится.

Во вторник, 6 августа, в Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю, внутри которого находился водитель. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Аналогичная ситуация сложилась в Курской области, где украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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