В российском городе во время сигнала опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов

В Белгороде во время объявления опасности ракетного удара прозвучала серия взрывов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.
Взрывы прозвучали во время четвертой за день угрозы ракетного удара. Они были слышны с 10.20 по московскому времени с разной интенсивностью. Других подробностей об обстановке в регионе не приводится.
Во вторник, 6 августа, в Белгородской области дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по автомобилю, внутри которого находился водитель. Он получил несовместимые с жизнью травмы.
Аналогичная ситуация сложилась в Курской области, где украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.