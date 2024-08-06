Увеличению продаж новых автомобилей в России нашли объяснение

Эксперт Баканов: люди покупают новые автомобили из боязни роста цен

В июле продажи новых легковых автомобилей в России выросли более чем на 40 процентов в годовом выражении. Объяснение такой тенденции нашел автомобильный журналист Петр Баканов, его слова приводит 360.ru

По словам эксперта, в России уже сложился определенный объем рынка, к которому рано или поздно вернутся. Люди боятся дальнейшего роста цен на автомобили, а некоторые из них рассматривают автомобиль как инвестицию.

«Мы же не понимаем, какие у нас запасы чего. То есть вы покупаете и потом продаете, по крайней мере за те же деньги, но точно чтобы не за меньшие», — объяснил он.

Также факторами увеличения продаж становятся действие программы трейд-ин, которая позволяет получить скидки на новые машины, и выход на рынок новых моделей, которые увеличивают ассортимент на рынке.

Главный редактор журнала «За рулем», автоэксперт Максим Кадаков ранее предупреждал, что покупка автомобиля в кредит в России стала дороже — ставки банков по таким займам выросли до 30 процентов годовых. Однако россиянам это не мешает — многие все равно покупают машины из опасений грядущего увеличения утильсбора и роста цен. При этом некоторая просадка на первичном авторынке после роста банковских ставок компенсируется ростом продаж на вторичном, добавил эксперт.