В ДНР сообщили о начале боевых действий в Торецке

Советник главы ДНР Кимаковский: в Торецке начались бои с ВСУ

В Торецке начались бои между российскими военными и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об начале боевых действий в городе сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает его слова РИА Новости.

«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сказал он.

При этом Кимаковский подчеркнул, что штурм населенного пункта Российской армией ведется не в лоб, а «справа и слева», зажимая город в клещи. По его словам, сейчас украинские военные удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат сообщила, что они не смогли удержаться под Торецком из-за незнания местности бойцами. Солдаты ВСУ также объяснили, что командование провело ротацию, в рамках которой под Торецк была отправлена 41-я бригада украинской армии.