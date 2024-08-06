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15:18, 6 августа 2024Бывший СССР

В ДНР сообщили о начале боевых действий в Торецке

Советник главы ДНР Кимаковский: в Торецке начались бои с ВСУ

Фото: Александр Полегенько / ТАСС

В Торецке начались бои между российскими военными и бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об начале боевых действий в городе сообщил советник главы Донецкой народной республики Игорь Кимаковский, передает его слова РИА Новости.

«В самом Торецке уже начались бои, противник отодвигает свои передовые позиции уже ближе к центру города», — сказал он.

При этом Кимаковский подчеркнул, что штурм населенного пункта Российской армией ведется не в лоб, а «справа и слева», зажимая город в клещи. По его словам, сейчас украинские военные удерживают укрепрайон в районе шахты «Северная».

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских солдат сообщила, что они не смогли удержаться под Торецком из-за незнания местности бойцами. Солдаты ВСУ также объяснили, что командование провело ротацию, в рамках которой под Торецк была отправлена 41-я бригада украинской армии.

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      Александр Курбатов
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