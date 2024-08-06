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22:38, 6 августа 2024Россия

В Курской области объявлена ракетная опасность

Врио губернатора Смирнов: в Курской области объявлена ракетная опасность
Алексей Смирнов

Алексей Смирнов. Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Ракетная опасность объявлена в Курской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора российского региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он призвал местных жителей укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами. «Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — посоветовал он.

Ранее в Курской области украинский беспилотник атаковал легковой автомобиль с людьми. Ранения получили два местных жителя, их доставили в больницу. На территорию региона также пытались прорваться диверсанты.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик.

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