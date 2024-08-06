В московском магазине посетительница напала на сотрудников с ножом

В Новой Москве посетительница магазина напала на сотрудников с ножом

В Новой Москве 40-летняя посетительница магазина напала на сотрудников с ножом. Об этом сообщает издание Baza в Telegram-канале.

Работники магазина на Дорожной улице неоднократно замечали, как женщина пытается что-то украсть с прилавков. На этот раз она схватила кухонный нож, но была поймала с поличным. Тогда россиянка достала орудие из упаковки и стала замахиваться на сотрудницу.

Очевидцы вызвали Росгвардию, и нападавшую задержали. Ранее она уже была судима.

Ранее сотрудники полиции задержали женщину, которая приехала в гости к дочери в Павловский Посад и попыталась зарезать своего зятя кухонным ножом.

