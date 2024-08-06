В оборонно-промышленном комплексе России выявили 88 взяточников

Бастрыкин: в суды направлены дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК

Российские следователи за шесть месяцев этого года направили в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в отношении 88 обвиняемых, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования коррупционных преступлений. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По данным СК, 48 фигурантов уголовных дел предстанут перед судом за получение взяток. Бастрыкин указал на необходимость жестко пресекать хищения и нецелевое расходование бюджетных средств в сфере ОПК. Он поручил подчиненным решительно противодействовать злоупотреблениям со стороны должностных лиц и давать принципиальную правовую оценку всем фактам нарушений закона.

6 августа СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.