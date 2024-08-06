Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:07, 6 августа 2024Силовые структуры

В оборонно-промышленном комплексе России выявили 88 взяточников

Бастрыкин: в суды направлены дела 88 обвиняемых в коррупции в сфере ОПК
Александр Бастрыкин

Александр Бастрыкин. Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Российские следователи за шесть месяцев этого года направили в суды уголовные дела о коррупции в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в отношении 88 обвиняемых, заявил глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин на совещании по вопросам расследования коррупционных преступлений. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

По данным СК, 48 фигурантов уголовных дел предстанут перед судом за получение взяток. Бастрыкин указал на необходимость жестко пресекать хищения и нецелевое расходование бюджетных средств в сфере ОПК. Он поручил подчиненным решительно противодействовать злоупотреблениям со стороны должностных лиц и давать принципиальную правовую оценку всем фактам нарушений закона.

6 августа СК сообщил об аресте бывшего начальника вещевого управления Минобороны России Владимира Демчика, подозреваемого в получении взяток на сумму четыре миллиона рублей.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Минобороны раскрыли подробности попытки ВСУ прорвать границу России

      Россиянам начали поступать звонки от «спецслужб» о скором захвате Курской АЭС

      Спрос на планшеты вырос

      Шеф-повар усомнился в качестве ингредиентов и стал добавлять в блюда лекарства от диареи

      13 человек пострадали в ДТП с маршруткой на российской трассе

      В МИД России назвали некорректными публикации СМИ о подготовке покушения на Путина

      Украинских военных приговорили к 15 годам за обстрелянный мост в Мариуполе

      Власти Курской области сообщили об увеличении числа раненных при атаках ВСУ жителей

      Поставки российских товаров в США сократились более чем вдвое

      Раскрыты подробности жизни голливудского актера после обвинений в каннибализме

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше