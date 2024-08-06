В Петербурге на соль потратят сотни миллионов рублей

В Санкт-Петербурге объявили тендер на закупку соли на 680 миллионов рублей

В Санкт-Петербурге на закупку соли потратят сотни миллионов рублей. Об этом со ссылкой на тендер, объявленный 5 августа Центральным управлением региональных дорог и благоустройства пишет «Фонтанка».

Общая сумма закупки — 680 миллионов рублей, за эти деньги победитель тендера должен будет поставить 79,3 тысячи тонн противогололедного вещества. Заявки от участников будут приниматься до 23 августа. Предприятие указало в документации требования к упаковке и качеству товара, гарантия на соль должна составлять два года.

Управление обслуживает Центральный, Адмиралтейский, Московский, Фрунзенский, Петроградский районы Петербурга, а также левый берег Невского и Василеостровского. Срок действия контракта — до 30 апреля 2025 года, компания, с которой будет заключен договор, должна будет поставлять соль по заявкам заказчика в течение 20 дней.

Начали подготовку к следующей зиме и объявили аналогичные процедуры закупок и другие организации Санкт-Петербурга. Так, Северо-Западное управление региональных дорог и благоустройства планирует потратить 39,9 миллиона рублей на 4,5 тысячи тонн противогололедного реагента. СПб ГБУ «Юго-Западное управление региональных дорог и благоустройства» и СПб ГБУ уже заключили контракт на 37,4 миллиона рублей (5 тысяч тонн).

В ноябре прошлого года власти Петербурга начали испытывать новое антигололедное средство в Центральном районе города. В рамках эксперимента дороги посыпали экологически безопасным веществом вместо привычной соли. По результатам тестов должно было быть принято решение об использовании данного средства на постоянной основе и во всех районах.