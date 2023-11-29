В Петербурге исчезнет соль

С улиц Санкт-Петербурга может исчезнуть соль

С улиц Петербурга может исчезнуть соль, которую используют при образовании льда на дорогах. Власти города начали испытывать новое антигололедное средство, передает Telegram-канал «Как дела, Санкт-Петербург?».

Испытания проходят в Центральном районе Санкт-Петербурга. В рамках эксперимента дороги посыплют экологически безопасным веществом вместо привычной соли. Если результаты тестов окажутся удачными, власти могут решить использовать данное средство на постоянной основе и во всех районах города.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга начали носить друг друга на руках из-за подмерзшей слякоти, появившейся на тротуарах. В сеть попали кадры, на которых мужчина переносит женщину через проблемный участок на спине.

28 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим из-за мощного снегопада и сложных дорожных условий. За сутки в городе выпало почти 16 сантиметров осадков, в связи с чем был введен желтый уровень опасности.