Среда обитания
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10:40, 29 ноября 2023Среда обитания

В Петербурге исчезнет соль

С улиц Санкт-Петербурга может исчезнуть соль

Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ

С улиц Петербурга может исчезнуть соль, которую используют при образовании льда на дорогах. Власти города начали испытывать новое антигололедное средство, передает Telegram-канал «Как дела, Санкт-Петербург?».

Испытания проходят в Центральном районе Санкт-Петербурга. В рамках эксперимента дороги посыплют экологически безопасным веществом вместо привычной соли. Если результаты тестов окажутся удачными, власти могут решить использовать данное средство на постоянной основе и во всех районах города.

Ранее сообщалось, что жители Петербурга начали носить друг друга на руках из-за подмерзшей слякоти, появившейся на тротуарах. В сеть попали кадры, на которых мужчина переносит женщину через проблемный участок на спине.

28 ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим из-за мощного снегопада и сложных дорожных условий. За сутки в городе выпало почти 16 сантиметров осадков, в связи с чем был введен желтый уровень опасности.

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      Александра Качан
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