В Петербурге осудили на семь лет колонии мужчину за шпионаж

В Петербурге суд дал 7 лет колонии Ефименко за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подробности дела неизвестны.

Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием на материалах дела грифа «Секретно». Ефименко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

5 августа сообщалось, что жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам колонии за передачу данных о Вооруженных силах России Службе безопасности Украины.