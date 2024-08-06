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16:06, 6 августа 2024Силовые структуры

В Петербурге осудили на семь лет колонии мужчину за шпионаж

В Петербурге суд дал 7 лет колонии Ефименко за шпионаж

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подробности дела неизвестны.

Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием на материалах дела грифа «Секретно». Ефименко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

5 августа сообщалось, что жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам колонии за передачу данных о Вооруженных силах России Службе безопасности Украины.

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      Любовь Ширижик
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