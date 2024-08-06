В Петербурге осудили на семь лет колонии мужчину за шпионаж

Санкт-Петербургский городской суд приговорил к семи годам лишения свободы Алексея Ефименко за шпионаж. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.
Мужчина признан виновным в совершении уголовного преступления по статье 276 УК РФ («Шпионаж»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Подробности дела неизвестны.
Процесс проходил в закрытом режиме в связи с наличием на материалах дела грифа «Секретно». Ефименко полностью признал вину и раскаялся в содеянном.
5 августа сообщалось, что жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам колонии за передачу данных о Вооруженных силах России Службе безопасности Украины.