Россиянина осудили на 12 лет за передачу СБУ данных о ВС России

ГП: жителя Кабардино-Балкарии осудили на 12 лет за передачу СБУ данных о ВС РФ

Жителя Кабардино-Балкарии приговорили к 12 годам колонии за передачу данных о Вооруженных силах (ВС) России Службе безопасности Украины (СБУ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру России.

Россиянин признан виновным по статье 276 («Шпионаж») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, осужденного завербовала СБУ. С апреля по июнь 2022 года в Харьковской области Украины он собирал данные о передвижении военных колонн и расположении блокпостов российской армии на территории Купянского района. Всю информацию мужчина передавал куратору. А с декабря 2022 по июнь 2023 года он в Нальчике пытался продолжить сотрудничать с украинскими агентами, но не смог, так как его задержали правоохранители.

Ранее в УФСБ по Новгородской области заявили, что задержали жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении государственной измены.