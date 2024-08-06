В России из-за попадания снаряда ВСУ сгорел автомобиль и оказался посечен жилой дом

Белгородский губернатор Гладков: из-за попадания снаряда ВСУ сгорел автомобиль

При атаке на село Ясные Зори в Белгородской области из-за прямого попадания снаряда Вооруженных сил Украины (ВСУ) полностью сгорел автомобиль, а также оказался посечен один частный дом. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«После атак дронов и сбросов взрывных устройств с БПЛА загорелись гараж с находящимся внутри автомобилем и еще два легковых автомобиля», — добавил глава региона, подчеркнув, что все возгорания уже удалось потушить.

Помимо этого, из-за атаки ВСУ оказались выбиты окна в трех квартирах одного многоквартирного дома. Осколками, помимо этого, повреждены частный дом и восемь легковых автомобилей. На местах происшествий работают сотрудники оперативных служб.

В ночь на вторник, 6 августа, Украина пыталась атаковать два региона России с помощью беспилотников. По информации военного ведомства, беспилотные летательные аппараты удалось поразить средствами противовоздушной обороны (ПВО). Всего 11 беспилотников уничтожили над Курской областью, еще один — над Белгородской.