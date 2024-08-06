В России появится новый экологический проект

В России появится новый нацпроект «Экологическое благополучие»

В России появится новый национальный проект «Экологическое благополучие», который придет на смену завершающемуся в 2024 году нацроекту «Экология». Об этом сообщила пресс-служба Министерства природных ресурсов и экологии Чувашской Республики.

Новый нацпроект включает шесть основных направлений. Это проекты «Генеральная уборка», «Экономика замкнутого цикла», «Чистый воздух», «Вода России», «Сохранение лесов» и «Сохранение биоразнообразия». В рамках этих проектах правительство в том числе займется проверкой свалок, очисткой рек от сточных вод и строительством гидротехнических сооружений.

Министр природных ресурсов и экологии Чувашской Республики Эмир Бедертдинов отметил, что для достижения целей проекта необходима совместная работа органов власти, муниципальных образований, бизнеса, общественности и простых россиян. «В рамках данного нацпроекта мы продолжим работу по улучшению качества жизни наших граждан, которое важно сохранить для будущих поколений», — заявил глава ведомства.

Ранее стало известно, что Россия поможет Киргизии решить проблемы экологии. Республика решила позаимствовать опыт страны в борьбе с загрязнением воздуха.