В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

Правительство России приостановило работу над проектом регулирования продаж государственных регистрационных знаков с «красивыми» сочетаниями букв и цифр на акуционах. Об этом указано в ответе властей на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, передает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).
Работа над этим проектом велась с 2010 года, однако позже она была приостановлена. Даванков попытался возобновить его разработку, однако в МВД и Министерстве экономики не посчитали данный вопрос достаточно важным.
По словам заместителя министра экономики Алексея Херсонцева, работа над проектом сейчас не ведется. Замминистра внутренних дел Александр Горовой, в свою очередь, сообщил, что организация аукционов по продаже госномеров на автомобили не является приоритетной задачей «в реалиях настоящего времени».
Ранее директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был задержан по делу о мошенничестве. Он оказался владельцем элитных автомобилей с «блатными» номерами.