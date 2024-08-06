В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

Правительство РФ приостановило работу над проектом по продаже «красивых номеров»

Правительство России приостановило работу над проектом регулирования продаж государственных регистрационных знаков с «красивыми» сочетаниями букв и цифр на акуционах. Об этом указано в ответе властей на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, передает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Работа над этим проектом велась с 2010 года, однако позже она была приостановлена. Даванков попытался возобновить его разработку, однако в МВД и Министерстве экономики не посчитали данный вопрос достаточно важным.

По словам заместителя министра экономики Алексея Херсонцева, работа над проектом сейчас не ведется. Замминистра внутренних дел Александр Горовой, в свою очередь, сообщил, что организация аукционов по продаже госномеров на автомобили не является приоритетной задачей «в реалиях настоящего времени».

Ранее директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был задержан по делу о мошенничестве. Он оказался владельцем элитных автомобилей с «блатными» номерами.