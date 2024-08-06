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02:35, 6 августа 2024Россия

В России приостановили работу над проектом по продаже красивых автомобильных номеров

Правительство РФ приостановило работу над проектом по продаже «красивых номеров»

Фото: Сергей Ведяшкин / Агентство «Москва»

Правительство России приостановило работу над проектом регулирования продаж государственных регистрационных знаков с «красивыми» сочетаниями букв и цифр на акуционах. Об этом указано в ответе властей на запрос вице-спикера Госдумы Вячеслава Даванкова, передает издание «Коммерсантъ» («Ъ»).

Работа над этим проектом велась с 2010 года, однако позже она была приостановлена. Даванков попытался возобновить его разработку, однако в МВД и Министерстве экономики не посчитали данный вопрос достаточно важным.

По словам заместителя министра экономики Алексея Херсонцева, работа над проектом сейчас не ведется. Замминистра внутренних дел Александр Горовой, в свою очередь, сообщил, что организация аукционов по продаже госномеров на автомобили не является приоритетной задачей «в реалиях настоящего времени».

Ранее директор военно-патриотического парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов был задержан по делу о мошенничестве. Он оказался владельцем элитных автомобилей с «блатными» номерами.

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      Артём Верейкин
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