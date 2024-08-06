В России утвердили кураторов национальных целей развития

Премьер России Мишустин утвердил кураторов национальных целей развития

Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил тех, кто будет курировать национальные цели развития. Об этом сообщили на сайте кабмина.

Согласно решениям главы российского правительства, Денис Мантуров станет куратором работы по достижению целей технологического лидерства. Дмитрий Патрушев будет ответственен за достижение национальных целей в сфере экологического благополучия.

Татьяне Голиковой доверили курировать национальные цели развития в области разработки технологий, обеспечивающих сбережение здоровья граждан. Дмитрию Чернышенко поручили заниматься достижением национальных целей, направленных на реализацию потенциала каждого человека.

Кроме того, Виталию Савельеву разрешили курировать проекты для достижения национальных целей развития в области создания беспилотных авиасистем. К сфере Дмитрия Григоренко будет относиться работа по цифровой трансформации и развитию искусственного интеллекта, указали в кабмине.

Марат Хуснуллин стал куратором создания комфортной и безопасной среды и сокращения количества непригодно для жизни жилья.

Ранее Мишустин назначил нового заместителя министра экономического развития. Им оказался заместитель министра экономического развития Денис Тюпышев.