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03:53, 6 августа 2024Россия

В российском аэропорту началась паника из-за ложного сообщения о бомбе

В аэропорту Кольцово произошла массовая давка из-за ложного сообщения о бомбе

Фото: Chuttersnap / Unsplash

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошла массовая давка из-за ложного сообщения о бомбе. Подробностями случившегося поделились очевидцы, передает Ura.ru.

По их словам, один из пассажиров выкрикнул: «Бомба». Услышав это, люди бросились к выходу, при этом они роняли вещи, включая документы. Панику также спровоцировал хлопок, который присутствовавшие приняли за выстрел. После этого прозвучали крики о стрельбе. «Все побежали, было много детей, создалась давка», — рассказал очевидец.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пьяный россиянин попытался сорвать полет «Уральских авиалиний» из-за того, что его сняли с рейса. Мужчина сообщил, что в авиалайнере заложена бомба. Его задержала полиция.

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      Марина Совина
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