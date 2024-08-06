В российском аэропорту началась паника из-за ложного сообщения о бомбе

В аэропорту Кольцово произошла массовая давка из-за ложного сообщения о бомбе

В аэропорту Екатеринбурга Кольцово произошла массовая давка из-за ложного сообщения о бомбе. Подробностями случившегося поделились очевидцы, передает Ura.ru.

По их словам, один из пассажиров выкрикнул: «Бомба». Услышав это, люди бросились к выходу, при этом они роняли вещи, включая документы. Панику также спровоцировал хлопок, который присутствовавшие приняли за выстрел. После этого прозвучали крики о стрельбе. «Все побежали, было много детей, создалась давка», — рассказал очевидец.

Ранее в екатеринбургском аэропорту пьяный россиянин попытался сорвать полет «Уральских авиалиний» из-за того, что его сняли с рейса. Мужчина сообщил, что в авиалайнере заложена бомба. Его задержала полиция.